Окупанти диверсифікують свій арсенал безпілотників - ISW

Російські загарбники намагаються розширити та диверсифікувати свій арсенал БпЛА, ракет та керованих бомб.

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Про це йдеться у звіті інституту титулу вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту повʼязують це з тим, що Росія готується до терористичних атак по енергетичній інфраструктурі що б залишити українців взимку без електрики та тепла.

Прикладом такої диверсифікації експерти називають застосування нових дронів "Італмас".

Повідомляється, що російські загарбники 23 жовтня вперше застосували нові безпілотники дальньої дії "Італмас" під час атаки дронів на Київщину. Ці дрони легше та дешевше за "Шахеди", але й несуть менше навантаження, що зменшує їх ефективність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про нові безпілотники Російської Федерації, які росіяни застосували для атаки по Київщині.

Крім того, ми раніше інформували, що днями Київ атакували “газонокосарками” з вибухівкою.

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