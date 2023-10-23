Киев атаковали "газонокосилками" со взрывчаткой: что это такое, как выглядит и сколько стоит

В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Всего силам ПВО удалось сбить 14 БПЛА, один из них неустановленного типа. В то же время украинцев смутили новые дроны, которые уже прозвали "газонокосилками".

Что это такое, как выглядит и чем отличается от уже привычных "Шахедов", рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Шахеды" атаковали юг Украины

Первыми враг решил терроризировать юг. Именно туда было направлено большинство "Шахедов", которые целились в Черноморские порты. Как всегда, запускали иранские дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, так что эта угроза для наших ПВО точно не стала новостью. Как сообщили в Воздушных силах, налет врага потерпел полную неудачу — украинские воины сбили все цели без исключения.



“Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены:

- 13 БПЛА “Shahed-136/131”

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59

- 1 ударный БпЛА (тип не установлен)”, – говорится в сообщении Воздушных сил.

Впрочем, есть и новинка. Этой ночью жители Киевщины слышали пролет нового дрона. Пожалуй, все уже узнают характерный звук "Шахеда", похожий на мопед. На этот раз киевляне слышали следующее:

У мережі публікують звук нових дронів, тепер вони звучать як газонокосарка



***

А на полуторках підвозять їх на старт.

Шо? Мопеди закінчилися? Перейшли на газонокосарки?

Потім підуть стіралки, кавоварки, унітази накінець,... pic.twitter.com/5NYlcsREw7 — VeraYK (@ysk4848) October 22, 2023



Что за новый дрон?

Новый российский дрон действительно напоминает газонокосилку. В сети публикуют фотографии его обломков. Мотор этого БПЛА хорошо сохранился, и украинцы уже нашли, где россияне могли купить для него комплектующие. На одном из сайтов такой двигатель можно купить за 18 тысяч гривен. Пока в воздушных силах не был идентифицирован его тип.

двигун газонокосарки pic.twitter.com/0TUNuXXTQR — One Left & Cat (@4totytynas) October 22, 2023



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемаратона “Единые новости” рассказал: “Это беспилотник без названия. Который делают, принимая все, что есть под рукой [...] Лепят его с обычным двигателем, который можно приобрести в интернете. Сделать планер сейчас можно в любом кружке авиамоделирования. Противник использует даже такие средства, чтобы атаковать нас из разных средств и истощать нашу систему ПВО.

Поблагодарил сил ПВО за 100% результат этой ночи и командующий украинскими ВВС генерал-лейтенант Николай Олещук и опуличил видео работы комплекса Hawk. 2 недели назад передать Украине дополнительные Hawk и боеприпасы обещала Испания.

У Повітряних силах показали роботу ЗРК HAWK



Бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо, - йдеться у повідомленні



Микола Олещук pic.twitter.com/wa9U0uM9f0 — Ukrinform (@UKRINFORM) October 23, 2023

“Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!”, — отметил Николай Олещук.

Невозможно сбить все

Впрочем, как говорит Игнат, остаются средства, которые до сих пор сбить почти невозможно. Речь идет об управляемых авиабомбах, которыми враг уничтожает Херсонщину. Также 21 октября российские захватчики ночью подло атаковали терминал "Новой почты" под Харьковом. Удар террористы нанесли комплекс С-300, так что объявить тревогу в регионе просто не успели. В результате обстрела погибли шесть мужчин в возрасте от 21 до 31 года.

У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до — «Нова Пошта»



У компанії оголосили траур за загиблими колегами під час удару по терміналу під Харковом. pic.twitter.com/C0aC788xHR — Ілля Айзін (@ayzin_illya) October 21, 2023



Харьковский инновационный терминал. Только в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до», — сообщили в пресс-службе «Новой почты».

Фото: X (Twitter)

Однако украинцы еще раз демонстрируют свою несгибаемость, а главное — солидарность. В комментариях клиенты призвали компанию позаботиться о семьях погибших работников.



Одно нужно не забывать — русские изверги и не планируют прекращать террор украинцев. К сожалению, атаки будут продолжаться. В частности, не оставит враг своих планов атаковать нашу энергосистему, чтобы оставить украинцев без света и тепла. Об этом уже не раз сообщали в Буданова.

Как сообщили в ДТЭК, к вечеру 22 октября рашисты атаковали один из их энергообъектов. Какой именно из соображений безопасности не уточняют, впрочем уверяют, что никто из работников не пострадал. Поэтому стоит быть готовым и заранее найти ближайший к вам Пункт Несокрушимости. Теперь это сделать будет гораздо легче. Интерактивную карту с ними 23 октября добавили в "Действие".

Министерство цифровой трансформации

Разработчики опубликовали инструкцию к новому сервису: «Чтобы просмотреть ближайшие к вам «Пункты Несокрушимости», предоставьте доступ к геолокации («Действие» не сохраняет и не передает никуда ваше местоположение). Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Действии. Потому заходите сейчас и загружайте карту”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев атаковали “ГАЗОНОКОСАРКАМИ” со взрывчаткой: что это такое, как выглядит и сколько стоит?

Читайте также: