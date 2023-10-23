На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклонистам: детали

За услуги организаторы принимали 5,3 тыс. евро.
Пограничники вместе с Нацполицией задержали микроавтобус, перевозивший двух украинцев. Водителем оказался депутат одного из районных советов.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Отмечается, что соорганизатором схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу в Румынию было предложено за 5,3 тыс. евро.
"Главного организатора также задержали. По месту жительства провели обыски", — говорится в сообщении.
Обоих ожидает от 5 до 9 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.
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