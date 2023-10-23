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На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклонистам: детали

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклонистам: детали

На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклоняющимся: детали

За услуги организаторы принимали 5,3 тыс. евро.

Пограничники вместе с Нацполицией задержали микроавтобус, перевозивший двух украинцев. Водителем оказался депутат одного из районных советов.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Отмечается, что соорганизатором схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу в Румынию было предложено за 5,3 тыс. евро.

"Главного организатора также задержали. По месту жительства провели обыски", — говорится в сообщении.

Обоих ожидает от 5 до 9 лет тюрьмы.

На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклоняющимся: детали / ©
На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклоняющимся: детали
На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклоняющимся: детали / ©
На границе с Румынией разоблачили депутата, помогавшего уклоняющимся: детали

Напомним, в Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.

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Дата публикации
Просмотры
236
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