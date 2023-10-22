Израиль случайно обстрелял пограничников Египта

Среди египетских военных есть несколько раненых.
В воскресенье, 22 октября, Армия обороны Израиля случайно открыла огонь по египетскому пограничному посту в районе Керем-Шалом близ Сектора Газы.
Как сообщает Times of Israel со ссылкой на военного представителя Египта, пострадало "неустановленное количество пограничников".
Сообщается, что египетские пограничники получили легкие ранения от осколков снаряда, случайно выпущенного из израильского танка.
Представитель египетской армии подтвердил, что Израиль "немедленно выразил сожаление по поводу непреднамеренного инцидента, и расследование по нему продолжается".
Напомним, в Министерстве здравоохранения Газы, возглавляемом ХАМАСом, заявили, что более 4650 палестинцев погибли во время ударов Израиля по Газе и более 14 тысяч получили ранения.
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