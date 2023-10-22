Израиль случайно обстрелял пограничников Египта

Среди египетских военных есть несколько раненых.

В воскресенье, 22 октября, Армия обороны Израиля случайно открыла огонь по египетскому пограничному посту в районе Керем-Шалом близ Сектора Газы.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на военного представителя Египта, пострадало "неустановленное количество пограничников".

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Сообщается, что египетские пограничники получили легкие ранения от осколков снаряда, случайно выпущенного из израильского танка.

Представитель египетской армии подтвердил, что Израиль "немедленно выразил сожаление по поводу непреднамеренного инцидента, и расследование по нему продолжается".

Напомним, в Министерстве здравоохранения Газы, возглавляемом ХАМАСом, заявили, что более 4650 палестинцев погибли во время ударов Израиля по Газе и более 14 тысяч получили ранения.

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