Ізраїль випадково обстріляв прикордонників Єгипту

У неділю, 22 жовтня, Армія оборони Ізраїлю випадково відкрила вогонь по єгипетському прикордонному пості в районі Керем-Шалом поблизу Сектору Гази.

Як повідомляє Times of Israel із посиланням на військового представника Єгипту, постраждала “невстановлена кількість прикордонників”.

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Повідомляється, що єгипетські прикордонники отримали легкі поранення від осколків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка.

Представник єгипетської армії підтвердив, що Ізраїль “негайно висловив жаль з приводу ненавмисного інциденту, і розслідування щодо нього триває”.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я Гази, яке очолює ХАМАС, заявили, що понад 4650 палестинців загинули під час ударів Ізраїлю по Газі та понад 14 тисяч отримали поранення.

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