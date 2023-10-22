Ізраїль випадково обстріляв прикордонників Єгипту

Серед єгипетських військових є декілька поранених.
У неділю, 22 жовтня, Армія оборони Ізраїлю випадково відкрила вогонь по єгипетському прикордонному пості в районі Керем-Шалом поблизу Сектору Гази.
Як повідомляє Times of Israel із посиланням на військового представника Єгипту, постраждала “невстановлена кількість прикордонників”.
Повідомляється, що єгипетські прикордонники отримали легкі поранення від осколків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка.
Представник єгипетської армії підтвердив, що Ізраїль “негайно висловив жаль з приводу ненавмисного інциденту, і розслідування щодо нього триває”.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я Гази, яке очолює ХАМАС, заявили, що понад 4650 палестинців загинули під час ударів Ізраїлю по Газі та понад 14 тисяч отримали поранення.
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