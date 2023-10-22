Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ізраїль випадково обстріляв прикордонників Єгипту

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ізраїль випадково обстріляв прикордонників Єгипту

Танки Армії оборони Ізраїлю / Фото: Associated Press

Серед єгипетських військових є декілька поранених.

У неділю, 22 жовтня, Армія оборони Ізраїлю випадково відкрила вогонь по єгипетському прикордонному пості в районі Керем-Шалом поблизу Сектору Гази.

Як повідомляє Times of Israel із посиланням на військового представника Єгипту, постраждала “невстановлена кількість прикордонників”.

Повідомляється, що єгипетські прикордонники отримали легкі поранення від осколків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка.

Представник єгипетської армії підтвердив, що Ізраїль “негайно висловив жаль з приводу ненавмисного інциденту, і розслідування щодо нього триває”.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я Гази, яке очолює ХАМАС, заявили, що понад 4650 палестинців загинули під час ударів Ізраїлю по Газі та понад 14 тисяч отримали поранення.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
194
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація