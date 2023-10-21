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Ізраїльський військовий станцював гопак на танку – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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1856
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Ізраїльський військовий станцював гопак на танку – відео

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Ізраїль продовжує боротися проти терористів ХАМАСу.

Військовий Армії оборони Ізраїлю станцював гопак на танку. Вочевидь, він очікує команди про початок наземної операції в Секторі Гази.

Кадри оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Ізраїльський військовий станцював гопака на танку

Ізраїльський військовий станцював гопака на танку

Як зазначається, ізраїльтянин танцює гопак на броні танку Mk IV Merkava.

"Символічно", – написав журналіст.

Раніше йшлося про те, з усіх міркувань безпеки, зовнішньої та внутрішньої політики з так званою "владою" ХАМАС потрібно покінчити. Втім, для цього потрібно провести наземну операцію, з повітря бойовиків не перемогти.

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Дата публікації
Перегляди
1856
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