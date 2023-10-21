Ізраїльський військовий станцював гопак на танку – відео

Ізраїль продовжує боротися проти терористів ХАМАСу.
Військовий Армії оборони Ізраїлю станцював гопак на танку. Вочевидь, він очікує команди про початок наземної операції в Секторі Гази.
Кадри оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.
Як зазначається, ізраїльтянин танцює гопак на броні танку Mk IV Merkava.
"Символічно", – написав журналіст.
Раніше йшлося про те, з усіх міркувань безпеки, зовнішньої та внутрішньої політики з так званою "владою" ХАМАС потрібно покінчити. Втім, для цього потрібно провести наземну операцію, з повітря бойовиків не перемогти.
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