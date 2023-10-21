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На Кіпрі біля посольства Ізраїлю пролунав вибух – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Кіпрі біля посольства Ізраїлю пролунав вибух – що відомо

Поліція Кіпра / Фото: Cyprus Mail

Вибух пролунав сьогодні зранку у Нікосії.

На Кіпрі вранці 21 жовтня пролунав вибух біля посольства Ізраїлю – ймовірно здетонував вибуховий пристрій.

Про це пише видання Cyprus Mail.  

Вибух пролунав вранці у суботу у місті Нікосія. Поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року. За попередніми даними, всі четверо прибули на Кіпр з Сирії.

Біля місця вибуху також виявили автомобіль підозрюваних, всередині машини знайшли два ножі та молоток. 21-річного власника авто затримали за зберігання зброї.

Як пише ЗМІ, вибуховий пристрій з піротехнічним матеріалом був не дуже потужний. Він здетонував за 30 мерів від входу до посольства Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Байден назвав країну, через яку насправді відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль.

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