Данілов висловився про депутатів, які не підтримують заборону УПЦ МП

Українці не забудуть народних депутатів, які у першому читанні не віддали свій голос за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ МП. Адже йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні" на боці Кремля.

Таку думку в інтерв'ю "Українському радіо" висловив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Кількість голосів (267 голосів "За" – Ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть у цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", - зауважив Данілов.

Він зауважив, що саме ця інституція має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей".

"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", — пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, остаточна версія закону буде після другого читання. Тоді, додав він, можна буде аналізувати та розуміти, у який спосіб "все буде відбуватися юридично".

Як повідомлялося, 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП. 266 депутатів висловилися "за".

Втім, під час засідання парламенту між народними депутатами відбулася шарпанина - вони почубилися через УПЦ МП. Адже захист УПЦ МП все ж виступили 15 депутатів, зокрема з ексОПЗЖ.

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