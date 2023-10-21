Без електрогенераторів та акумуляторів: чи готові українці до зими - опитування

Лише 5% українців планують їхати з України на холодний період, натомість усі інші, які збираються перезимувати в Україні, здебільшого не мають ні електрогенераторів, ні акумуляторів.

Про це свідчать дані опитування проведеного ZN.UA.

Зазначається. що від минулої зими підготовка українців не надто покращилася.

"На 7,5% в оселях українців побільшало акумуляторів для живлення електроприладів, на 5% зросла кількість павербанків, майже на 5% додалося незалежних від централізованого джерел опалення. Запасів води поменшало, але цілком імовірно, що на момент проведення опитування потреби в їхньому оновленні ще не було", - мовиться у повідомленні.

Крім того, як і торішнього року більшість опитуваних не мають вдома електрогенераторів (86,6%), акумуляторів для живлення побутових приладів (68,9%), сонячних панелей (96,4%) і незалежних від централізованого джерел опалення (62,2%).

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Тоді як павербанками запаслися (68,3%), а акумуляторними освітлювальними прилади (54,5%) і запасами води (67%).

"Втім якась більш ґрунтовна підготовка на кшталт заміни вікон чи утеплення житла теж була. Так, значна частина людей переживає доволі скрутний період у своєму житті, вимушено економлячи гроші та уникаючи зайвих витрат", - свідчать про це результати опитування.

Зазначимо, що українська енергосистема після ракетних та дронових атак з боку Росії залишається вразливою.

У КМВА розповіли, чи готові комунальники та енергетики до повторних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі столиці.

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