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Під Бахмутом прикордонники розбили вщент російських штурмовиків

Під Бахмутом прикордонники розбили вщент російських штурмовиків

Українські воїни звільняють територію від загарбників / Фото: Associated Press

Окупанти намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу.

У Донецькій області, на одному з флангів Бахмутського напрямку, українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків разом з бронетехнікою.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

Як розповіли військові, ворожі сили намагались захопити опорний пункт бійців ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. Своєю чергою артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, якою пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", – зазначають прикордонники.

Нагадаємо, Збройні сили України затрофеїли у армії РФ ТОС-1А "Сонцепьок". Тепер система залпового вогню працює проти її колишніх власників. 

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