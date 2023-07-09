"Ми знаємо, як переломити перебіг цієї війни" - Ігнат

Україні для боротьби з російськими загарбниками потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси ATACMS.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він каже, що рішення США передати Україні касетні боєприпаси свідчить про те, що Україну підтримуватимуть і надалі, ймовірно, ще потужнішим озброєнням.

"Нам дуже потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси ATACMS. Ми розуміємо, як можна ними змінити хід бойових дій, як можна змінити хід бойових дій F-16, який зможе зробити дуже багато і переломити хід цієї війни", - сказав речник.

Касетні боєприпаси для України

Сполучені Штати погодилися передати Україні касетні боєприпаси, повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Натомість у Німеччині виступили проти відправлення касетних боєприпасів до України.

Іспанія та Велика Британія слідом за Німеччиною не підтримали рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси.

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