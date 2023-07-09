Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24 – WSJ

Раніше ні Варшава, ні Київ публічно не анонсували їхнє постачання.

Нещодавно влада Польщі надала Силам оборони України ударні гелікоптери радянського виробництва Мі-24. Мова йде про орієнтовно десяток літаків.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", – йдеться у матеріалі видання.

Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Нагадаємо:

Польща залишається однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з Росією. Варшава надає Києву військову допомогу, підтримує запрошення України в НАТО.

Напередодні стало відомо, що Польща планує передати нашій державі тисячі кулеметів та мільйонів боєприпасів для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ.

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