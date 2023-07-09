Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24 — WSJ

Раньше ни Варшава, ни Киев публично не анонсировали их поставки.
Недавно власти Польши предоставили Силам обороны Украины ударные вертолеты советского производства Ми-24. Речь идет об ориентировочно десятке самолетов.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", – говорится в материале издания.
Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.
Напомним:
Польша остается одной из тех стран, которые больше всех поддерживают Украину в войне с Россией. Варшава оказывает Киеву военную помощь, поддерживает приглашение Украины в НАТО.
Накануне стало известно, что Польша планирует передать нашему государству тысячи пулеметов и миллионов боеприпасов для боевых формирований Министерства внутренних дел.
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