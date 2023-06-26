Польша передаст Украине тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов

Поставка оружия в Украину уже началась.

Польша планирует передать нашему государству тысячи пулеметов и миллионов боеприпасов для боевых формирований Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Мы поддерживаем Украину с начала войны и будем это делать. Приступаем к поставке оружия боевым формированием МВД Украины. Это тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов, которые позволят эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы», — отметил Мариуш Каминский.

Напомним, что в Беларуси для боевиков "Вагнера" начали строить военные лагеря.

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