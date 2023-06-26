Бунт Пригожина нанес удар по имиджу Путина — Bloomberg

После бунта предводителя ППК "Вагнера" Евгения Прихожина и погоду на Москву — пусть даже неудачного — сильно пошатнулся имидж диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Авторы материала утверждают, что глава Кремля проигнорировал неоднократные предупреждения о приближении тяжеловооруженных наемников "Вагнера" к Москве, чем "шокировал своих приближенных". Путин позволил "вагнеровцам" подобраться так близко, что региональным властям пришлось задействовать танки и подключать военных для обороны.

"Это редкий случай, когда оценки произошедшего в Москве и на Западе во многом сходятся", — отмечает издание.

Отмечается, что в Соединенных Штатах и Евросоюзе также считают, что по репутации и абсолютной власти "фюрер" Путин нанес мощный удар. Что больше – неоднозначное соглашение с предводителем Пригожиным, который согласился не идти на российскую столицу, вовсе не означает возвращения в статус-кво. Противостояние в российских властях далеко не окончено, пишет Bloomberg.

Бунт владельца "Вагнера" Пригожина

В ночь на субботу, 24 июня основатель "Вагнера" заявил, что его наемники идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Причиной этого в НДП назвали удар Минобороны РФ по тыловым лагерям его группировки.

Боевики захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение на столицу. Впрочем, впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития". The Telegraph со ссылкой на данные источников пишет, что остановить наступление могли заставить угрозы со стороны российских спецслужб нанести вред семьям лидеров "вагнеровцев".

После нескольких дней молчания 26 июня глава "Вагнера" заявил, что якобы не преследовал цель свержения кремлевского режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его террористической организации. Якобы это планировалось на 1 июля.

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