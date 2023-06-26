Лукашенко надеется, что Пригожин станет "спасательным кругом" его режима – белорусский эксперт

Пригожин должен находиться в Беларуси по договоренности между Путиным и Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко видит в ЧВК "Вагнер" и его главаре Евгение Пригожином "спасательный круг" для своего диктаторского режима. Прошение о вхождении Лукашенко в переговорный процесс с Пригожиным после бунта в РФ поступило из окружения секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал белорусский общественный деятель, организатор "Белого легиона" Сергей Бульба.

"Я думаю, мало кто знал о том, что у Лукашенко и Пригожина имеют какие-то диалоги, как-то коммуникируют между собой в течение 20 лет. То есть особенно эта информация нигде не афишировалась. Но ведомство Патрушева, видимо, было в курсе", – сказал он.

Он также отметил, что "вагнеровцы" по своему боевому потенциалу и боевому опыту на голову выше всего белорусского Минобороны.

"Для Лукашенко это может быть еще одним таким спасательным кругом, сугубо в его фантазиях. Вот как он рассчитывает, что ядерное оружие станет тем же спасательным кругом, который будет гарантировать, что никто не придет зачищать территорию страны-соагрессора, также он может рассчитывать на то, что именно "вагнеровцы" станут этим самым еще одним спасательным кругом", — считает эксперт.

По мнению Бульбы, Беларусь также станет хабом для отправки в Африку наемников ЧВК "Вагнер". При этом Лукашенко активно ищет новые возможности для бизнеса именно в африканском регионе.

"Собственно, ни для кого не секрет, что ЧВК "Вагнер" активно также работает на территории Африки. Говорят, что в свое время переворот в Руанде совершало российское ГРУ с помощью белорусов. Я не удивлюсь, если, в общем, у них возникли какие-то глобальные проекты именно на африканском направлении", — резюмировал Бульба.

Напомним, после неудачного мятежа Евгений Пригожин перестал выходить на связь, никто не знал о его местонахождении, об этом писала его пресс-служба. Последнее голосовое сообщение Пригожина было опубликовано 24 июня в 20:25. В нем он, в частности, заявил об отступлении от плана захвата Москвы. Когда его террористы были в 200 км от столицы РФ, он призвал их разворачиваться и возвращаться в свои полевые лагеря.

Однако, по данным СМИ, Евгений Пригожин был замечен в одной из гостиниц Минска.

Накануне спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

Представитель иностранных дел белорусского Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский считает, что Пригожин может готовить государственный переворот в Беларуси.

Читайте также: