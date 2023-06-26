Пригожин нашелся: где "засветился" глава ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин не выходил на связь после попытки неудачного бунта в России.

Главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заметили в гостинице Green City в Минске.

Об этом пишет Telegram-канал BRIEF.

Напомним, после неудачного мятежа Евгений Пригожин перестал выходить на связь, никто не знал о его местонахождении, об этом писала его пресс-служба.

Последнее голосовое сообщение Пригожина было опубликовано 24 июня в 20:25. В нем он, в частности, заявил об отступлении от плана захвата Москвы. Когда его террористы были в 200 км от столицы РФ, он призвал их разворачиваться и возвращаться в свои полевые лагеря.

По договоренности между Путиным и Лукашенко, Пригожин должен находиться в Беларуси.

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