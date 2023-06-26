Пригожин знайшовся: де "засвітився" очільник ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин не виходив на зв'язок після спроби невдалого бунту у Росії.

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина помітили у готелі Green City, що у Мінську.

Про це пише Telegram-канал BRIEF.

Нагадаємо, після невдалого заколоту Євген Пригожин перестав виходити на зв'язок, ніхто не знав про його місцеперебування, про це писала його пресслужба.

Останнє голосове повідомлення Пригожина було опубліковане 24 червня о 20:25. У ньому він, зокрема, заявив про відступ від плану захоплення Москви. Коли його терористи були за 200 км від столиці РФ, він закликав їх розвертатися і повертатися до своїх польових таборів.

За домовленістю між Путіним та Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі.

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