Бойові кабанчики із TikTok знайшли дім: відео

Двох вепренят у лісах на Харківщині врятували бійці 92-ї бригади.

Бойові кабанчики із TikTok знайшли дім.

Двох вепренят у лісах на Харківщині врятували бійці 92-ї бригади.

Про це йдеться у сюжеті ТСН 26 червня.

"Звірят військові виявили під час обстеження території тепловізором. В очереті під обстрілами блукали п’ятеро кабанчиків, втім урятувати вдалося лише двох. Військові припускають, що їхня мати теж загинула. Новонароджені дитинчата Тиша і Тоша, так їх назвали армійці, спершу оселилися на позиціях. Там вони і стали зірками TikTok. Військові знімали як веприки граються, їдять та навіть виконують команди. Ці ролики збирали мільйонні перегляди", - йдеться у сюжеті.

Згодом дитинчат вирішили передати до харківського екопарку. Там вони стали першими мешканцями центру врятованих тварин. Незабаром до них приєднається олень, якого теж врятували бійці з небезпечного району.

Нагадаємо, правоохоронці з’ясували справжню причину загибелі тримісячного цуценяти після грумінгу у ветклініці у Білій Церкві на Київщині. Смерть померанського шпіца настала внаслідок захворювання.

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