Боевые кабанчики из TikTok нашли дом: видео

Двух вепрят в лесах на Харьковщине спасли бойцы 92-й бригады.

Боевые кабанчики из TikTok нашли дом.

Двух вепрят в лесах на Харьковщине спасли бойцы 92-й бригады.

Об этом говорится в сюжете ТСН 26 июня.

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"Зверят военные обнаружили во время обследования территории тепловизором. В камышах под обстрелами бродили пятеро кабанчиков, впрочем спасти удалось только двоих. Военные предполагают, что их мать тоже погибла. Новорожденные детеныши Тиша и Тоша, так их назвали армейцы, сначала поселились на позициях. Там они и стали звездами TikTok. Военные снимали как вепрята играют, едят и даже выполняют команды. Эти ролики собирали миллионные просмотры", — говорится в сюжете.

Позже детенышей решили передать в харьковский экопарк. Там они стали первыми обитателями центра спасенных животных. В скором времени к ним присоединится олень, которого тоже спасли бойцы из опасного района.

Напомним, правоохранители выяснили истинную причину гибели трехмесячного щенка после груминга в ветклинике в Белой Церкви Киевской области. Смерть померанского шпица наступила в результате заболевания.

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