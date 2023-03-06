В Херсоне люди эвакуировались, а пса оставили привязанным у огромной воронки от ракеты

Одесские полицейские обнаружили собаку, привязанной у огромной воронки, которую оставила после себя вражеская ракета на территории домовладения его хозяев.

Пес из Херсона. Семья, в которой он жил, давно эвакуировалась, оставив четвероногого на соседей. Но и они покинули город, когда была разрушена крыша над головой. Поэтому правоохранители забрали ушастика к себе.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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"Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела российскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным в своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистик чудом уцелел", — рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

За собакой было некому ухаживать: хозяева уехали давно, оставив его на соседей, но и они эвакуировались в безопасное место, когда российские оккупанты разрушили их дом.

Полицейские забрали собаку к себе, четырелапого друга назвали Блэком. При хорошем уходе и чутком отношении пес быстро оправился от стресса и повеселел.

А недавно хозяева пса, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой.

Напомним, из-под завалов дома в Запорожье спасли собачку.

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