Из-под завалов дома в Запорожье спасли собачку

В пятницу, 3 марта, в Запорожье из-под завалов дома, в который россияне попали ракетой несколько дней назад, спасли собачку по прозвищу Мира. Животное одиноко сидело в разрушенном здании почти двое суток.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Поверхностно осмотрев собаку, спасатели сделали вывод, что Мира в результате взрыва не пострадала.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в центре Запорожья в ночь на 2 марта. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

Утром пятницы, 3 марта, спасатели рассказали, что деблокировали 5 погибших. Но позже стало известно, что количество жертв возросло до 6, говорится в ТСН. Поисковые работы продолжаются, ведь под завалами могут еще находиться до десяти человек, среди которых и младенец.

Невозможно определить даже пол: из-под завалов дома в Запорожье достали тело уже 6 жертвы

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