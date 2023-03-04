З-під завалів будинку в Запоріжжі врятували песика

У п'ятницю, 3 березня, в Запоріжжі з-під завалів будинку, у який росіяни поцілили ракетою кілька днів тому, врятували песика на прізвисько Міра. Тварина самотньо сиділа в зруйнованій будівлі майже дві доби.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Поверхнево оглянувши чотирилапу, рятувальники зробили висновок, що Міра внаслідок вибуху не постраждала.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 березня. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

Уранці п'ятниці, 3 березня, рятувальники розповіли, що деблокували 5 загиблих. Але пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 6, йдеться в ТСН. Пошукові роботи тривають, адже під завалами ще можуть перебувати до десяти людей, серед яких і немовля.

Неможливо визначити навіть стать: з-під завалів будинку в Запоріжжі дістали тіло вже 6 жертви

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