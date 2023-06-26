Лайфгак від експерта: що потрібно робити за годину до сну під час сильної спеки

Якщо ви щосили намагаєтеся заснути в спеку, експертка зі сну дала пораду, як охолодитися.

Докторка Гана Патель рекомендує за годину до сну покласти на ліжко пляшку або грілку з холодною водою. Про це пише mirror.co.uk.

У той час як деякі люди намагаються заморозити грілку, щоб зробити її якомога прохолоднішою, вона рекомендує замість цього використовувати холодну воду, яка все одно допоможе знизити температуру тіла.

Гана пояснила: "Замість того, щоб заморожувати грілку, оскільки це може пошкодити матеріал, наповніть її дуже холодною водою і залиште на ліжку на годину перед сном".

Втім, перш ніж заснути, експертка наголосила, що потрібно обов'язково прибрати з ліжка ємність з водою, оскільки контакт зі шкірою може спричинити дискомфорт, а за дуже низьких температур можливе пошкодження шкіри.

Нагадаємо, раніше експерти зі сну склали список із восьми порад і прийомів, які допоможуть зберігати прохолоду та гарний відпочинок у спеку.

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