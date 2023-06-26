У ГУР відповіли, чи перекидає РФ "вагнерівців" на Білорусь після бунту Пригожина

Експерти кажуть. що так званий бунт Пригожина був швидше за все спрогнозованим сценарієм.

Наразі немає точно інформації про те, ПВК "Вагнер" перегрупувалася та переходить на Білорусь. Для остаточних висновків варто почекати.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Стосовно Білорусі, давайте почекаємо. Наразі немає інформації про те, що справді системно ПВК "Вагнер" перегруповується і переходить на Білорусь. Це політичні заяви", - сказав він.

Напередодні у Британії припустили, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ після того, як їхній ватажок Євген Пригожин після спроби заколоту виїхав до Білорусі.

Зазначимо, що бунт Пригожина однозначно не можна назвати початком громадянської війни чи дефрагментації Росії. Проте певні відцентрові процеси там все ж почалися. Тепер Росія – це failed state, держава, що не відбулася. Ми точно спостерігаємо десакралізацію путінської моделі та втрату Путіним монополії на владу й силу.

Розвідка США знала про наміри терориста Пригожина організувати заколот проти керівництва окупаційного Міноборони та сподівалась на "кривавіший сценарій". Американці здивовані тим, що регулярна армія не чинила спротиву бойовикам "Вагнера", а Пригожин так швидко уклав угоду з Кремлем.

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