Рейв-толока: "музичних" волонтерів у місці катувань селян на Чернігівщині зустріли насторожено

Півтори сотні молодих і завзятих волонтерів розбирають завали будинку культури, який згорів після прильоту і спортзал поруч, який завалився.

У селі Ягідне на Чернігівщині волонтери об’єднались і розбирають завали війни під музику. Ця місцина була в окупації місяць, а коли росіяни втекли, відкрилась страшна історія - ворог силоміць зігнав селян у шкільний підвал і там люди пробули місяць, йдеться в ТСН.

У село Ягідне росіяни прийшли на початку березня 22-го року. Кого б не спитати у селі, де провели окупацію, всі скажуть одне й те саме - в полоні у підвалі.

Окупанти зібрали до шкільного підвалу усе село - так прикрились цивільними. Старими, молодими, немовлятами. 367 людей тулилися тут в нелюдських умовах. “Крик, вереск, плач, повітря немає. Задихалися. Бувало, що розсередяться - добу не випускали, ходили на відро”, - розповідають колишні бранці.

Через задуху померло дванадцятеро людей. Час від часу людей випускали на вулицю і вони бачили, як горять їхні хати. Петро і Сергій зараз чекають на допомогу із відбудови житла, у селі сформували чергу згідно побажань людей. Хтось погодився на будматеріали - допомогла Латвія, і зводить будинок самотужки. Загалом ця громада дуже постраждала від росіян. “У мене в громаді 17 сіл, десять були в окупації. І я не можу сказати, що тільки 10 постраждали постраждали всі 17-ть, бо вся територія громади була в бойових діях”, - розповідає сільська голова Іванівської громади Олена Швидка.

Рік тому до громади прийшли волонтери і запропонували допомогу із розбору завалів, лишень попросили, що хочуть робити це під улюблені ритми. У дворах, де загинули люди, звісно колонки не вмикали, але на початку багато селян ставились до музики скептично і насторожено. Але згодом - змінили думку. “Люди казали, що яка музика, у нас іде війна і все, а потім, коли приїжджаєш на ділянку, розбирають… Звучить музика і ця бабуся пританцьовуючи, каже – так це ж нормально”, - розповідають волонтери.

Рік тому до громади прийшли волонтери і запропонували допомогу із розбору завалів, лишень попросили, що хочуть робити це під улюблені ритми

Також читайте На Миколаївщині вода у підтоплених селах більше не спадає, а двори людей закидані очеретом

Волонтери ж навіть цеглу розбирають у ритмі. Це не просто розчищення завалів, із цієї цегли будуватимуть нове житло для громади. “Ми подивилися, зробили експертизу цегли і зрозуміли, що ми зможемо дуже сильно зекономити кошти, побудували більше людям, по-друге, це як піклування про природу, коли воно буде не на звалищі, а ще раз використане”, - твердить співорганізаторка толоки Дар’я Косякова.

Тут не обов’язково любителі електронної музики. Журналіст з Британії дуже хотів долучитись. “Наче не дуже правильно приїхати і писати про це, я вирішив, що я можу дійсно допомогти”, - переконує Джеймс Мік.

Це не дискотека, кажуть волонтери, просто зараз хочеться чогось позитивного. “Дуже складно змінювати свій настрій впродовж життя у війні. Бо тут ці жахи, що аж руки починають труситися, коли ти це розумієш, але ти розумієш, що є життя далі і ти йдеш і далі відбудовуєш”, - розповідають волонтери.

Цю територію розчищають на майбутнє. На основі вцілілих стін будинку культури буде новий, чилійський архітектор безкоштовно розробив проєкт. Коли буде перемога - буде новий простір.

На основі вцілілих стін будинку культури в Ягідному буде новий, чилійський архітектор безкоштовно розробив проєкт

Читайте також:

Сестра з пораненням голови, зять із переламами ніг, а чоловік без хати: мешканці про пережитий масований обстріл Дніпра

На бої на Донеччині російський "заколот" не вплинув: артилерійські дуелі не вщухають ні на мить

Загроза підриву ЗАЕС: до яких наслідків призведе вибух та кого зачепить радіаційна хмара