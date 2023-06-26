ЗСУ повернули під контроль Рівнопіль

Українські військові взяли під контроль Рівнопіль на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямку Рівнопіль – Старомайорське українські війська мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – повідомляв раніше Генштаб.

Сили оборони України протягом останніх тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль низку населених пунктів. Констрнаступ ЗСУ відбувається, як і поперджали у Міноборони, без анонсів. Крім того, військові звернулися до українців зберігати інформаційну тишу.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Українські сили можуть на якийсь час призупинити контрнаступну операцію та провести переоцінку поточної тактики для майбутніх атак. Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

Керівник естонського розвідцентру полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що найближчого тижня наступ України не очікується.

За інформацією видання The Wall Street Journal за 17 червня, український контрнаступ здебільшого зупинився для перегляду подальшої тактики.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми оцінками ISW щодо масштабів і підходів локальних контратак України на півдні та сході. ISW раніше повідомляв, що ЗСУ поки не пускали в хід основну частину наявних сил. Основних зусиль у контрнаступі поки що не було зроблено. Операційні паузи, нагадали військові дослідники, — звичайне явище великих наступальних операцій. Поточна зупинка ще не означає, що контрнаступ ЗСУ закінчився.

Водночас у зведенні ISW ідеться, що Сили оборони 18 червня проводили наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту й досягли деяких успіхів.

Геолокаційні кадри підтвердили обмежений поступ ЗСУ в районі 30 км на південь від Кремінної. Очільник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ просунулися на понад кілометр у районі міста Донецьк. Російські джерела стверджували, що контрнаступ України йде на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на кордоні Донецької та Запорізької областей, що принесло локальні успіхи.

Офіційний представник української Таврійської групи військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські сили продовжують контратаки на заході Донецької та Запорізької областей і що українські сили мають "багато роботи".

Експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг вважає, що вирішальна фаза операції українських сил ще попереду, тому поки що експерти повинні утримуватися від будь-яких оцінок її успіху чи невдачі.

Як вважає аналітик, українські військові вже зуміли прорвати початкові позиції армії РФ на широкій ділянці фронту, проте поки що їм далеко до основної оборонної лінії.

Генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

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