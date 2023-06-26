ВСУ вернули под контроль Ровнополь

Украинские военные взяли под контроль Ровнополь Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На направлении Ровнополь – Старомайорское украинские войска имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – сообщал ранее Генштаб.

Силы обороны Украины в последние недели контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов. Констрнаступление ВСУ происходит, как и предупреждали в Минобороны, без анонсов. Кроме того, военные обратились к украинцам сохранять информационную тишину.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские силы могут на время приостановить контрследующую операцию и провести переоценку текущей тактики для будущих атак. Об этом сообщает Институт исследования войны.

Руководитель эстонского разведцентра полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что в ближайшую неделю наступление Украины не ожидается.

По информации издания The Wall Street Journal за 17 июня, украинское контрнаступление в основном остановилось для просмотра дальнейшей тактики.

Эти данные согласуются с недавними оценками ISW по масштабам и подходам локальных контратак Украины на юге и востоке. ISW ранее сообщал, что ВСУ пока не пускали в ход основную часть имеющихся сил. Основные усилия в контрнаступлении пока не были сделаны. Операционные паузы, напомнили военные исследователи, обычное явление крупных наступательных операций. Текущая остановка еще не означает, что контрнаступление ВСУ закончилось.

В то же время, в своде ISW говорится, что Силы обороны 18 июня проводили наступательные операции, по меньшей мере, на четырех участках фронта и достигли некоторых успехов.

Геолокационные кадры подтвердили ограниченное продвижение ВСУ в районе 30 км к югу от Кременной. Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели ВСУ продвинулись более чем на километр в районе города Донецк. Российские источники утверждали, что контрнаступление Украины идет к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей, что принесло локальные успехи.

Официальный представитель украинской Таврической группы войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские силы продолжают контратаки на западе Донецкой и Запорожской областей и что у украинских сил "много работы".

Эксперт британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что решающая фаза операции украинских сил еще впереди, поэтому пока эксперты должны воздерживаться от любых оценок ее успеха или неудачи.

Как считает аналитик, украинские военные уже сумели прорвать начальные позиции армии РФ на широком участке фронта, однако пока им далеко до основной оборонительной линии.

Генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.

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