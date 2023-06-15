Когда закончится война в Украине: Подоляк дал оптимистический прогноз

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что война России против Украины закончится раньше 2024 года.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием. Это первое. Второе: Путин может ожидать все, что угодно, но дождется конкретных юридических проблем, которые будут реализованы ранее, чем выборы в США. Третья составляющая — сегодня в мире, независимо кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать абсолютно откровенный геноцидный режим Путина. Путин обнулен полностью. То есть в России он на что-то еще влияет, но с точки зрения глобальной политики, Путина, как субъекта, не существует", — сказал Подоляк.

Напомним, 24 февраля 2022 года Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

Кирилл Буданов рассказал, что с середины до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

Западные СМИ пишут, что контрнаступление и выход на границы 1991 года не завершат войны в Украине.

Известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН рассказал, как закончится война в Украине.

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