Как определить, какой цвет глаз будет у ребенка: таблица

Какого цвета будут глаза ребенка, может ли у родителей с карими глазами родиться малыш с голубыми глазами, читайте в материале ТСН.ua

Вероятность, что у родителей с карими глазами родится голубоглазый ребенок, невелик, всего 6%, но такое случается.

Определить вероятный цвет глаз будущего малыша поможет таблица – генетический тест.

В большинстве случаев новорожденные имеют голубой цвет глаз, который впоследствии темнеет по мере воздействия на него солнечного света. К 3-4 годам глаза ребенка обычно приобретают цвет, который остается на всю жизнь. У ребенка, родившегося с карими глазами, цвет уже не меняется. Основными цветами глаз считаются карий, голубой и зеленый. Все остальные оттенки считаются производными от них.

Разумеется, цвет глаз малыша определяется генами родителей, но бабушки и дедушки могут также принести свой неожиданный вклад.

Карих глаз больше, чем владельцев светлых глаз, потому что темный ген - доминирующий. Именно поэтому, если один из родителей кареглазый, то велика вероятность, что малыш родится с темными глазами.

Согласно закону генетики, темные гены всегда доминируют, определены 3 основные закономерности:

Если у обоих родителей карие глаза, то и у ребенка они с вероятностью будут темными.

Детки, у которых и мама, и папа светлоглазые, скорее всего, унаследуют этот цвет.

Если мужчина и женщина имеют разный цвет глаз, их дети могут иметь «средний» оттенок или унаследовать черты отца, носителя темных генов.

Эти гипотезы позволили исследователям подсчитать вероятность наследования цвета глаз ребенком и представить эти данные в соотношении в виде таблицы. Учитывайте, что гены бабушек и дедушек, которые тоже вносят свой «вклад», но в таблицах они не учтены.

Процент вероятности наследования цвета глаз

Если цвет глаз у родителей одинаков?

Если у обоих родителей карие глаза — в 75% случаях вероятность, что у них появляется кареглазый малыш. Вероятность того, что оттенок будет зелёным - 19%, да и светлые глаза бывают всего у 6% малышей.

Мужчина и женщина с зелеными глазами передают этот цвет своим детям в 75% случаев. 1% вероятности появления кареглазого малыша и 24% — голубоглазого.

У двух голубоглазых родителей никогда не рождаются детки с темными глазами. В 99% они будут иметь такой же голубой оттенок радужки, и очень редко, в 1% случаев – зеленый.

Если глаза у мамы и папы разного цвета?

Здесь определить, какой цвет унаследует ребенок сложнее, ведь процентные соотношения достаточно приблизительны:

Если у родителя глаза карие, у другого – голубые, малыш будет либо с карими глазами, либо с голубыми – 50 на 50.

малыш будет либо с карими глазами, либо с голубыми – 50 на 50. Если один из родителей кареглазый, другой – зеленоглазый, вероятный цвет глаз у малыша будет: карие – 50%, зеленый – 37,5%, голубой – 12,5%.

вероятный цвет глаз у малыша будет: карие – 50%, зеленый – 37,5%, голубой – 12,5%. Если один из родителей с зелеными глазами, другой – с голубыми, у ребенка будет цвет глаз одного из них – 50 на 50. Кареглазого ребенка не будет.

Таблица, где представлены разные варианты сочетаний цветов радужки и вероятность их наследования в процентном соотношении:

Какой цвет глаз будет у ребенка/Фото: fertility-docs.com

Читайте также: