Як визначити, який колір очей буде у дитини: таблиця

Якого кольору будуть очі дитини, чи може у карооких батьків народитися малюк із блакитними очима, читайте в матеріалі ТСН.ua

Ймовірність, що у батьків із карими очима народиться блакитноока дитина невелика, лише 6%, але таке трапляється.

Визначити ймовірний колір очей майбутнього малюка допоможе таблиця - генетичний тест.

Переважно завжди новонароджені мають блакитний колір очей, який згодом темнішає в міру впливу на нього сонячного світла. До 3-4 років очі дитини зазвичай набувають кольору, який залишається на все життя. У дитини, що народилася з карими очима, колір вже не змінюється. Основними кольорами очей вважаються карий, блакитний і зелений. Усі інші відтінки вважаються похідними від них.

Звісно, що колір очей малюка визначається генами батьків, але бабусі та дідусі можуть також принести свій несподіваний вклад.

Карооких людей більше, ніж власників світлих очей, тому що темний ген домінує. Саме тому, якщо один з батьків кароокий, то велика ймовірність, що малюк народиться з темними очима.

Відповідно до закону генетики, що темні гени завжди домінують, визначено 3 основні закономірності:

Якщо обидва батьки мають карі очі, то й у дитини вони з ймовірністю будуть темними.

Дітки, у яких і мама, і тато світлоокі, найімовірніше, успадкують цей колір.

Якщо чоловік і жінка мають різний колір очей, їхні діти можуть мати «середній» відтінок або успадкувати риси батька, що є носієм темних генів.

Ці гіпотези дозволили дослідникам підрахувати ймовірність успадкування кольору очей дитиною та подати ці дані у відсотковому співвідношенні у вигляді таблиці. Враховуйте, що гени бабусь і дідусів, які теж роблять свій «внесок», але в таблицях вони не враховані.

Відсоток ймовірності успадкування кольору очей

Якщо колір очей у батьків однаковий?

Якщо обидва батьки мають карі очі – у 75% випадках ймовірність, що у них з'являється кароокий малюк. Імовірність того, що відтінок буде зеленим 19%, та й світлі очі бувають всього у 6% малюків.

Чоловік і жінка із зеленими очима передають цей колір своїм дітям у 75% випадків. 1% ймовірності появи кароокого малюка і 24% - блакитноокого.

У двох блакитнооких батьків ніколи не народжуються дітки з темними очима. У 99% вони матимуть такий же блакитний відтінок райдужної оболонки, і дуже рідко, в 1% випадків – зелений.

Якщо очі у мами та тата різного кольору?

Тут визначити, який колір успадкує дитина складніше, адже відсоткові співвідношення досить приблизні:

Якщо в одного з батьків очі карі, в іншого – блакитні, малюк буде або з карими очима, або з блакитними – 50 на 50.

малюк буде або з карими очима, або з блакитними – 50 на 50. Якщо один із батьків кароокий, інший – зеленоокий, ймовірний колір очей у малюка буде: карі – 50%, зелений – 37,5%, блакитний – 12,5%.

ймовірний колір очей у малюка буде: карі – 50%, зелений – 37,5%, блакитний – 12,5%. Якщо один із батьків з зеленими очима, інший – з блакитними, у дитини буде колір очей одного з них – 50 на 50. Кароокої дитини не буде.

Таблиця, де представлені різні варіанти поєднань кольорів райдужної оболонки та ймовірність їх успадкування у відсотковому співвідношенні:

Який колір очей буде у дитини/Фото: fertility-docs.com

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