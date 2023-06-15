ВСУ наступают на нескольких направлениях: где достигнуты успехи

Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 июня.

Аналитики отметили, что 14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении на расстояние от 200 до 500 метров. О контратаках ВСУ на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута также писали российские "военкоры".

Маляр также упомянула о продвижении ВСУ на Запорожском направлении на расстояние от 300 до 350 метров. Украинские и российские источники сообщали о боях в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

Авторы отчета отметили, что украинские официальные лица сообщали о боях в районе Макаровки Донецкой области, что в 6 км к югу от Великой Новоселки. В то же время российские "военкоры" заявили, что РФ бросила резервы на позиции к югу от Великой Новоселки, чтобы остановить продвижение украинцев в этом районе.

Напомним, что 14 июня несколько западных чиновников заявили, что Вооруженные силы Украины освободили, по меньшей мере, четыре села и продолжат двигаться вперед в рамках контрнаступления.

Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что на одном из направлений ВСУ уже совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину, но место главного удара до сих пор не определено.

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