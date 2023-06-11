Контрнаступление ВСУ: Арестович спрогнозировал, когда ждать прорыва оброны противника

На одном из направлений ВСУ уже совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину, но место главного удара до сих пор не определено.

Об этом говорил военный эксперт Алексей Арестович в разговоре с блогером и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, по меньшей мере, в трех местах украинская армия выполнила первоначальную задачу, при этом образовав прорыв в российской обороне "в знаковом месте".

"Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки — это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки", — отметил эксперт.

Арестович подчеркнул, что потери при прорыве подготовленной обороны врага неизбежны, но они сейчас меньше, чем можно было ожидать, и предположил, что впоследствии они будут больше.

При этом он отметил, что прорыв происходит на тактическом уровне (до 50 км). Для того чтобы выйти на оперативный уровень (150-200 км), утверждает Арестович, нужно дождаться, когда противник сдвинет свои резервы и бросит их в бой.

"Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать", — пояснил эксперт.

Александр Арестович отметил, что российская армия уже начала перекидывать свои резервы, в частности, из Херсонской области — на север, до сих пор не зная направления главного удара.

"В какой-то момент в определенном месте образуется нормальный прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали”, — подчеркнул он.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В ночь на 10 июня украинские военные добились успехов в этом районе.

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