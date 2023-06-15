Россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу: есть попадания

В ночь на четверг, 15 июня, российская армия снова атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области ракетами. Есть попадание в два промышленных предприятия.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Избиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки ранения получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Силы ПВО сбили одну ракету в небе над Днепропетровщиной.

Ночью 15 июня русская армия снова атаковала Кривой Рог – есть попадания. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Лисак подчеркнул, что одна ракета была сбита силами ПВО. Впрочем, ее обломки повредили автомобиль.

"Также ночью воины ПВК "Восток" уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа "Shahed-131/136"", — добавил руководитель военной администрации.

По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, в результате удара возникли значительные разрушения. ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары

"Благодарю работников предприятий, которые после объявления воздушной тревоги пошли в укрытие, из-за чего остались невредимыми. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно", — сообщил Вилкул.

Ночная воздушная тревога

В ночь на четверг, 15 июня, в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во многих регионах раздались взрывы. Мониторинговые чаты сообщали об угрозе атак дронами и ракетами.

В частности, серия взрывов произошла в Харькове. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что сработали силы противовоздушной обороны, — сбили летевшие на областной центр дроны.

Утром Воздушные силы сообщили, что украинское ПВО уничтожило 22 цели. Впрочем, три российских попала в промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области. Пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 оккупанты осуществляли с Каспийского моря.

В результате удара по городу возникли значительные разрушения. ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары. Кроме того, в Днепропетровской ОВА подчеркнули, что ранение получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали.

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