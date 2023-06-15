Россия атаковала Украину дронами и ракетами: что известно

В ночь на четверг, 15 июня, захватчики в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Взрывы раздались во многих регионах, особенно беспокойно было на юге и востоке. Повреждены промышленные объекты в Днепропетровской области.

Хроника

Около 23:40 среды, 14 июня. Объявлена всеукраинская тревога. Чуть позже полночи в большинстве областей объявили отбой тревоги, а вскоре на востоке снова включили сирены.

00:40. Взрывы раздались в Днепропетровской области.

01:35 – 01:45. Серию взрывов слышали в Харькове.

02:59 – 03:28. Воздушная тревога снова распространяется по Украине — объявлена в Киеве и многих областях.

03:40 – 04:33. Враг беспилотниками атакует юг.

03:54 Взрывы прогремели в Кривом Роге и Одессе.

04:53. Отбой тревоги в ряде областей.

05:08. Отбой во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Луганской области (там тревога объявлена пока постоянно).

Оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и ударными дронами "Shahed-136/131", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

Иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.

Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Также уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

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