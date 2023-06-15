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Россия атаковала Украину дронами и ракетами: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6238
Время на прочтение
2 мин
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Россия атаковала Украину дронами и ракетами: что известно

Россия совершила очередную ночную атаку Украины 15 июня

Силы ПВО сбили все дроны, которыми враг атаковал Украину этой ночью.

В ночь на четверг, 15 июня, захватчики в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Взрывы раздались во многих регионах, особенно беспокойно было на юге и востоке. Повреждены промышленные объекты в Днепропетровской области.

Хроника

Оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и ударными дронами "Shahed-136/131", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

Иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.
Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Также уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
6238
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