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Серия взрывов раздалась в Харькове

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1344
Время на прочтение
1 мин
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Серия взрывов раздалась в Харькове

Взрывы в Харькове 15 июня / Фото: ТСН.ua

Мониторинговые чаты предупредили жителей региона об угрозе атаки БПЛА.

В ночь на четверг, 15 июня, взрывы раздались в Харькове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики и СМИ.

Тревогу в регионе объявили около 00:58, а через 40 минут жители областного центра слышали по меньшей мере три взрыва. По предварительной информации, работает ПВО. Мониторинговые чаты предупредили жителей региона об угрозе атаки БПЛА.

Официальных подробностей пока нет. Оставайтесь в укрытии до отбоя воздушной опасности.

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Днепропетровщине.

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Просмотры
1344
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