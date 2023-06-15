Серия взрывов раздалась в Харькове

В ночь на четверг, 15 июня, взрывы раздались в Харькове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики и СМИ.

Тревогу в регионе объявили около 00:58, а через 40 минут жители областного центра слышали по меньшей мере три взрыва. По предварительной информации, работает ПВО. Мониторинговые чаты предупредили жителей региона об угрозе атаки БПЛА.

Официальных подробностей пока нет. Оставайтесь в укрытии до отбоя воздушной опасности.

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Днепропетровщине.