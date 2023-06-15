Взрывы раздались в Днепропетровской области

В ночь на четверг, 15 июня, в Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Официальных комментариев пока нет.

Ранее мы сообщали, что руководители ОВА Днепропетровской и Харьковской областей предупредили жителей об угрозе ночных ракетных ударов. Граждан призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.