Взрывы раздались в Днепропетровской области

По предварительной информации, работает ПВО.
В ночь на четверг, 15 июня, в Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные паблики.
По предварительной информации, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Официальных комментариев пока нет.
Ранее мы сообщали, что руководители ОВА Днепропетровской и Харьковской областей предупредили жителей об угрозе ночных ракетных ударов. Граждан призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Читайте также: