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Взрывы раздались в Днепропетровской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1588
Время на прочтение
1 мин
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По предварительной информации, работает ПВО.

В ночь на четверг, 15 июня, в Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Официальных комментариев пока нет.

Ранее мы сообщали, что руководители ОВА Днепропетровской и Харьковской областей предупредили жителей об угрозе ночных ракетных ударов. Граждан призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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Просмотры
1588
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