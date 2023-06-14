Лукашенко цинично прокомментировал готовность белорусов к войне

Отношение граждан Беларуси к войне, которую развязал в Украине хозяин Кремля Владимир Путин, и их готовность к ней совсем не интересуют белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом он цинично заявил, отвечая на вопросы российской пропагандистки Ольги Скабеевой, сообщает Белорусский Гаюн.

"Я у общества ничего спрашивать не собираюсь", — надменно произнес, комментируя готовность белорусов к началу войны.

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Самопровозглашенный президент Беларуси, ставшей государством-сателлитом РФ, считает, что интересоваться мнением общества нет смысла.

"Если я буду ходить где-то по городам и селам и прислушиваться... кто и что сказал, то в течение нескольких месяцев Беларуси не будет", — добавил он.

Напомним, Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. По его словам, это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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