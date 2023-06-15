Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна" в российском Краснодаре (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" в российском Краснодаре (видео)

"Хлопок" в Краснодаре 15 июня / Фото: ТСН.ua

Жители говорят, что взрывы слышали по всему городу, у некоторых даже задрожали окна.

В ночь на четверг, 15 июня, в российском Краснодаре мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Громко было около 00:30 по киевскому времени, говорят россияне. Звук взрыва услышали в каждом районе города, у некоторых даже задрожали окна.

Напомним, недавно произошла "бавовна" во временно оккупированном Луганске. Раздались по меньшей мере три мощных взрыва, местные опубликовали их последствия.

Читайте также:

.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
583
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация