"Бавовна" в российском Краснодаре (видео)

Жители говорят, что взрывы слышали по всему городу, у некоторых даже задрожали окна.

В ночь на четверг, 15 июня, в российском Краснодаре мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Громко было около 00:30 по киевскому времени, говорят россияне. Звук взрыва услышали в каждом районе города, у некоторых даже задрожали окна.

Напомним, недавно произошла "бавовна" во временно оккупированном Луганске. Раздались по меньшей мере три мощных взрыва, местные опубликовали их последствия.

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