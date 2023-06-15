Астрологический прогноз на 15 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нерешенные ранее проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, лиловый и прозрачный аметист, малахитовый и розовый кварц.

За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни.

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно. Необходимо избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи. Нужно также отказаться от алкоголя.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, а также собирать урожай ранних корнеплодов – моркови и свеклы.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: важно избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

Цитата дня: "Если мы не осознаем, что происходит у нас внутри, извне нам кажется, что это судьба" (Карл Густав Юнг).

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