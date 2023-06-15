Взрывы раздались в Кривом Роге и Одессе

В ночь на четверг, 15 июня, взрывы во время воздушной тревоги раздались в Кривом Роге и Одессе. Работает ПВО.

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

Информацию о взрывах в Кривом Роге подтвердил городской глава Александр Вилкул, но пока без каких-либо подробностей. Граждан призывают не снимать работу украинских защитников и оставаться в безопасных местах.

Ранее мы сообщали, что захватчики беспилотниками атакуют южные регионы Украины, также есть ракетная угроза.