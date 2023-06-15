Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы раздались в Кривом Роге и Одессе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3619
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы раздались в Кривом Роге и Одессе

Взрывы в Одессе и Кривом Роге / Фото: ТСН.ua

Не снимайте работу ПВО.

В ночь на четверг, 15 июня, взрывы во время воздушной тревоги раздались в Кривом Роге и Одессе. Работает ПВО.

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

Информацию о взрывах в Кривом Роге подтвердил городской глава Александр Вилкул, но пока без каких-либо подробностей. Граждан призывают не снимать работу украинских защитников и оставаться в безопасных местах.

Ранее мы сообщали, что захватчики беспилотниками атакуют южные регионы Украины, также есть ракетная угроза.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3619
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация