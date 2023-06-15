В России провели судилище над 22 военнопленными "азовцами" — AP

В России 14 июня состоялся "суд" над 22 военнопленными из "Азова", которые защищали Мариуполь и попали в российский плен в мае 2022 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Российские власти признали "Азов" террористической группировкой. Украинских военнопленных в РФ обвиняют в причастности к террористической организации и участии в акциях по свержению пророссийских властей в Донецкой области.

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Так, обвинения были предъявлены 24 пленным, двое из которых вернулись домой в рамках обмена. По поводу остальных 22 военнопленных, то среды представших перед российским "судом" восемь — женщины, работавшие поварами в "Азове".

Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, Украина с Россией провели 11 июня очередной крупный обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 95 украинских защитников. В частности, это пленые из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Как "азовцы" попали в плен

Во время обороны Мариуполя весной 2022 года украинские защитники, в частности, бойцы "Азова", оказались в очень критической ситуации. Враг стирал город с лица земли, атакуя его и завод "Азовсталь" многокилограммовыми бомбами. У защитников Мариуполя заканчивалось оружие, медикаменты, продовольствие и вода. Заметим, что в бункерах "Азовстали" прятались и гражданские, которым тоже не хватало еды и воды.

В середине мая 2022 года с завода "Азовсталь" удалось эвакуировать гражданских. А впоследствии в медучреждение в оккупированном россиянами Новоазовске были эвакуированы тяжелораненые украинские бойцы. Еще часть из них через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленовку. Для возвращения военных домой была проведена процедура обмена.

В сентябре 2022 года Украина и РФ провели обмен пленными на территории нескольких стран и на общей границе. Тогда 200 украинских военных обменяли на кума президента РФ Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 российских оккупантов. По условиям обмена, командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Часть "азовцев" до сих пор находится в российском плену.

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