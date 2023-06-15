Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Сирены прозвучали в 11 регионах.
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 15 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Ранее мы сообщали, что в Харькове прозвучала серия взрывов.
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