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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
515
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Сирены прозвучали в Украине / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 11 регионах.

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 15 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прозвучала серия взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
515
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