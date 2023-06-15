Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 15 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прозвучала серия взрывов.