15 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 15 июня, в православном календаре – день памяти святого Никифора. Жил он в Константинополе во времена, когда из-за правителя Льва Армянина совершались жестокие гонения за христианами. Именно император сначала лишил святого сана, а затем и всех привилегий, связанных с ним. Прожил Никифор 13 лет в ссылке и умер в тюрьме 828 года. Его мощи оказались нетленными и спустя многие годы их вернули в Константинополь.

Церковный праздник 15 июня – день памяти мученика Иоанна Нового

Жил он в XIV веке, работал торговцем и исповедовал христианство. Иоанн интересовался святыми писаниями и однажды во время одного из путешествий поспорил с другим мужем относительно Бога. Иоанн выиграл спор, но муж разозлился и решил отомстить. По прибытии к месту назначения он рассказал градоначальнику, что Иоанн хочет отказаться от христианства.

Вызвал к себе градоначальник святого и спросил, действительно ли это истина. На это Иоанн ответил, что исповедует православие и готов вытерпеть любые мучения о Господе. Долго его пытали, а затем отрубили голову.

Приметы 15 июня

Народные приметы 15 июня / Фото: Pexels

Ночью будет слышно пение соловья, днем будет солнечная погода.

Душно на восходе солнца до ухудшения погоды.

Закат розовый, золотистый или голубой – будет жара.

Что завтра нельзя делать

15 июня среди наших предков было категорически запрещено убирать в доме, подметать, потому что можно было "вымести" из дома благополучия. Не рекомендуется заключать важные договоры, потому что они будут неудачными. Ранее 15 июня люди не шли к открытым водоемам, потому что русалки были слишком активны и могли утопить.

Что можно делать завтра

С этой даты ранее крестьяне начинали заготовку дубовой коры для дубления кожи. А еще день часто называли "вьюном", потому что девушки плели из этого растения венки, загадывая желания. Верили, что оно обязательно сбудется.

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