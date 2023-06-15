Что происходит на основных направлениях фронта

Противник на фронте сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 49 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник совершал безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали наступательные действия в направлении Авдеевки, но успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток агрессор совершал безуспешные наступательные действия в районе Веселого.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 13 районов сосредоточения живой силы РФ, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее аналитики сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают совершать контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях.

А известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН рассказал, как закончится война в Украине.

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