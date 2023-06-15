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Крым подвергся атаке дронами: первые подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5390
Время на прочтение
1 мин
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Крым подвергся атаке дронами: первые подробности

Крым атаковали дроны 15 июня / Фото: ТСН.ua

Аксенов заявил, что на полуострове якобы повреждены дома.

Ночью и утром четверга, 15 июня, во временно оккупированном украинском Крыму якобы сбили и "заглушили" 9 беспилотников. На полуострове поврежден ряд домов.

Об этом информирует так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбиты силами ПВО, 3 заглушены и посажены средствами РЭБ", — отметил он.

Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево в Красногвардейском районе. По словам Аксенова, жертв нет, но поврежден ряд домов.

Ранее мы сообщали о звуках взрывов в российском Краснодаре.

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Дата публикации
Просмотры
5390
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