В ГУР ответили, перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина

Эксперты говорят. что так называемый бунт Пригожина был скорее всего спрогнозированным сценарием.

Пока нет точно информации о том, что ЧВК "Вагнер" перегруппировалась и переходит в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Что касается Беларуси, давайте подождем. Пока нет информации о том, что действительно системно ЧВК "Вагнер" перегруппировывается и переходит в Беларусь. Это политические заявления", — сказал он.

Накануне в Британии предположили, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь.

Отметим, что бунт Пригожина однозначно нельзя назвать началом гражданской войны или дефрагментации России. Однако определенные центробежные процессы там все же начались. Теперь Россия – это failed state, несостоявшееся государство. Мы точно наблюдаем десакрализацию путинской модели и потерю Путиным монополии на власть и силу.

Разведка США знала о намерениях террориста Пригожина организовать мятеж против руководства оккупационного Минобороны и надеялась на более "кровавый сценарий". Американцы удивлены тем, что регулярная армия не противилась боевикам "Вагнера", а Пригожин так быстро заключил соглашение с Кремлем.

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