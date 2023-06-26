Какие процессы запустились в России после мятежа Пригожина: ответ эксперта

На фоне последних событий в РФ идет полная десакрализация Путина.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, бунт Пригожина показал, что при самом первом тревожном случае Путин покинет столицу.

Путин, которого мы знали, кончился. Скорее всего, мы будем видеть какого-нибудь коллективного Путина. Уже сейчас это произойдет, пока этого не видно, но кто-то уже будет контролировать Путина, потому как лидер он закончился», — комментирует гость эфира.

Эксперт рассказывает, что после советского путча 1991 Горбачеву удалось продержаться у власти около трех месяцев. Приблизительно то же ожидает Путина: в системе произошел надлом.

"Серьезные процессы начались среди российских военных, часть которых поддержала "вагнеровцев", а часть не понимает, почему они не наказаны. Мы видим предсказатели доброй гражданской войны, в которой должна посильно участвовать Украина, разными способами подливая бензин в начавшийся костер". разгораться”, — считает политтехнолог.

Загородний резюмирует, что мятеж "Вагнер" был демонстрацией того, что "власть в России можно сменить только вооруженным путем".

Добавим, что мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который он совершил накануне, свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин допустил большую стратегическую ошибку, начав наступление против Украины.

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