Путин ведет себя как Горбачев, а Лукашенко чуть не полез на танк — Жданов о бунте Пригожина

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время мятежа "вагнеровцев" Евгения Пригожина вел себя как советский лидер Михаил Горбачев во время путча в СССР.

В этом убежден военный эксперт Олег Жданов, о чем он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, это был настоящий путч: «Я называю это путч, потому что лечило совершенно одинаковое. Я сам находился в Вооруженных Силах в составе группы советских войск в Германии. Мы все видели, знали и понимали. Наше командование переживало, потому что появились энтузиасты и сразу стали считать по национальному признаку состав офицеров-прапорщиков части. Была такая тенденция: если 70% украинцев, нужно поднимать украинский флаг. Если командование сказало "служим под советским", значит, потом будем разбираться. Потому я знаю эту ситуацию”.

Эксперт объяснил, что события тех времен повторяются: “Я смотрю на сегодняшние события — на то, что Путин назвал мятежом — это один в один. Даже совпадают отдельные эпизоды. Путин ведет себя исключительно как Горбачев. Только тот уехал накануне путча в Форос и его там якобы заблокировали. А тут Путин скрылся из Москвы именно когда Пригожин объявил о своем "марше справедливости". Надо было создать угрозу власти для того, чтобы добиться от нее результатов”.

И эта угроза была создана колонной, не дошедшей 150-200 км до Москвы, отметил Жданов: “Но не надо было переводить все в ранг кровопролития, потому что когда начинается стрельба и кровопролитие, тогда ситуация выходит из-под контроля. Тогда может начаться демарш”.

К примеру, в Дагестане началось активное движение “Дагестан без России”, напомнил эксперт: “Там зарисовали трафаретами практически весь Дагестан в этом плане. Поэтому нужно было остановить большое кровопролитие”.

Жданов добавил, что сбитые самолеты и вертолеты — это сопутствующие потери, как говорят военные, особенно российские: «Это точно так же, как когда-то молодой командующий взводом Суровикин из состава Таманской дивизии приказал своим боевым машинам пехоты пробивать баррикаду. В результате чего погибли несколько человек, их раздавили гусеницами, они попали под эти машины”.

Чтобы солдаты не линчевали, заметил военный эксперт, они стреляли в воздух.

Олег Жданов рассказал, как остановили это кровопролитие и как войска забрали из Москвы: “Ельцин залез на танк Таманской дивизии. Затем офицера-командира батальона наградили званием Герой России и они подняли флаг России перед зданием руководства Москвы.

Вместо Ельцина Путин, конечно же, не залез на танк, чтобы остановить Пригожина, продолжил эксперт: “Здесь нашелся Лукашенко, якобы проведший переговоры. Некоторые версии говорят, что переговоры мог проводить еще и губернатор Тульской области, который сегодня оказывается претендующим на должность министра обороны. Он генерал-полковник, был начальником охраны Путина многие годы”.

Войска остановили, кровь немного пролилась, продолжил Жданов: “Теперь Путин делигитимизирован, к тому же внутри страны. Он не контролирует ситуацию, он не управляет государством. Как это всемогущий Путин обращается за помощью к Лукашенко?”.

Оказалось, что войск внутри России нет, резюмировал военный эксперт: А те, которые есть, не готовы. Пограничная служба не просто пропустила, она сложила оружие, их сфотографировали наизусть. Полиция и Росгвардия не препятствовали, в противостояние с "вагнеровцами" не вступали.

Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

По данным СМИ со ссылкой на источники, в обмен на прекращение мятежа Пригожину могли пообещать увольнение главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Песков утверждает, что эти вопросы не обсуждались.

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