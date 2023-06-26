Пригожин остается под следствием — росСМИ

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

Об этом со ссылкой на следственное управление ФСБ РФ сообщает российское издание Коммерсантъ.

"Как стало известно, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователям следственного управления ФСБ России. Возбуждено оно было 23 июня, а о прекращении уголовного преследования Пригожин был объявлен после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Напомним:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а он "поедет в Беларусь".

Издание "Медуза" пишет, что в день мятежа, 24 июня, Евгений Пригожин попытался установить связь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но его усилия были тщетными. После этого Путин не участвовал в последующих переговорах.

По информации источника, близкого к Кремлю, власти взаимодействовали с Пригожиным в течение вечера 23 июня, после его заявления о начале "марша справедливости".

"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще договариваться", — сказал источник.

Как известно, мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников обратно уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

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